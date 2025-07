Super evento de eSports do Acre: Copa Gamer reunirá competidores de todo o estado na Expoacre

O Parque de Exposições de Rio Branco será palco da Copa Gamer ContilNet Telecom 2025, considerada um dos maiores eventos gamer do Acre. A competição está marcada para acontecer entre os dias 26 de julho e início de agosto, durante a Expoacre reunindo competidores de vários municípios em torneios dos jogos mais populares do cenário atual.

Entre os títulos confirmados estão Mortal Kombat 11 (MK11), FIFA 2025, eFootball 2025, TEKKEN 8, além de uma arena especial dedicada ao Free Fire, com disputas solo e em equipe. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 26 de julho, com vagas limitadas.

O evento tem como proposta fortalecer a cultura gamer na região, proporcionando estrutura competitiva, premiações, desafios especiais e um ambiente que valoriza a tecnologia, o entretenimento e o talento dos jogadores acreanos. A expectativa é reunir atletas amadores e profissionais, de diferentes faixas etárias e níveis de habilidade, fomentando o crescimento dos e-sports no Acre.

Os interessados devem seguir os perfis oficiais no Instagram — @contilnettelecom, @renegadesac_ e @fagt.ac — ou acessar diretamente o formulário de inscrição disponível neste link.

Além das competições, o evento terá como foco criar um ambiente de troca de experiências, fortalecer a comunidade gamer e promover o respeito entre os participantes. A organização promete uma estrutura completa para oferecer uma experiência imersiva e inovadora ao público.

A Copa Gamer ContilNet Telecom 2025 promete entrar para o calendário como referência em eventos de e-sports no Acre, valorizando talentos locais e reforçando a importância da cultura digital na região.