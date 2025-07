Maior fragmento de Marte na Terra vai a leilão por milhões

Um fragmento de Marte com 25 quilos será leiloado em julho, com potencial para se tornar o meteorito mais caro já vendido globalmente. A peça, batizada de NWA 16788, foi encontrada em novembro de 2023 no deserto do Saara, em Agadez, no Níger. Será ofertada pela casa Sotheby’s em 16 de julho, com expectativa de venda entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 10,8 milhões e R$ 21,6 milhões na cotação atual).

Segundo a Sotheby’s, o meteorito possui uma tonalidade avermelhada e uma crosta vítrea, indicando que foi lançado da superfície marciana após um impacto violento de asteroide, forte o suficiente para transformar minerais em vidro.

Raridade e valor recorde

Classificado como uma “descoberta única em uma geração”, o NWA 16788 impressiona não apenas pelo tamanho, mas também por sua raridade. Dos 77 mil meteoritos reconhecidos na Terra, apenas 400 são comprovadamente marcianos. O NWA 16788, sozinho, representa 6,59% do peso total de todos os meteoritos de Marte já encontrados no planeta, que somam cerca de 383 kg.

Se for vendido pelo valor estimado, a rocha poderá ultrapassar o meteorito Fukang, que até então era o mais valioso em leilão. Encontrado em 2000 na China, o Fukang é um palasito com mais de 4,5 bilhões de anos. Em 2008, uma fatia de 400 kg dele foi avaliada em US$ 2 milhões pela Bonhams, mas não chegou a ser arrematada.

Interesse de colecionadores e entusiastas do espaço

Além de despertar curiosidade e fascínio científico, o leilão atrai o interesse de colecionadores e entusiastas do espaço. Meteoritos são encontrados raramente em certas regiões do mundo. Na América do Norte, por exemplo, apenas cerca de 15 descobertas são feitas por ano, segundo dados da Sotheby’s.

A peça NWA 16788 deverá ser leiloada como um único lote, e a venda pode marcar um novo capítulo na história das relíquias espaciais mais valiosas já comercializadas.

