Maior serpente peçonhenta da América Latina ataca no ramal no interior do Acre; moradores ficam assustados

Moradores do ramal do 45, localizado na BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano — também conhecido como ramal do Babá — viveram momentos de tensão na tarde deste domingo (20), após o ataque de uma serpente peçonhenta.

Segundo relatos enviados ao Radar 104, a cobra, identificada como uma surucucu-pico-de-jaca, considerada a maior serpente peçonhenta da América Latina e uma das mais venenosas do mundo, surpreendeu moradores que transitavam pela região.

O ataque ocorreu quando o animal apareceu em meio à estrada vicinal. De acordo com os moradores, a agilidade de quem estava no local foi crucial para evitar que alguém fosse picado. Ainda conforme os relatos, o animal foi abatido no momento do ataque.

Fotografias enviadas mostram o tamanho impressionante da serpente, que assustou a comunidade local. “Foi um livramento. Ainda bem que ninguém saiu ferido”, comentou um dos moradores.

Esse tipo de ocorrência, segundo populares, não é inédita na região. Nesta época do ano, em que a seca se intensifica, é comum que animais silvestres, incluindo serpentes, saiam de seus habitats em busca de água e alimento, o que aumenta o risco de encontros com humanos