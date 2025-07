Maíra Cardi faz tour por casa inspirada na Disney durante férias com a família

Ao lado de Thiago Nigro e da filha, Sophia, a influenciadora mostrou detalhes do imóvel luxuoso com nove quartos

Maíra Cardi, de 41 anos, viajou com a família para os Estados Unidos para aproveitar os parques da Disney. Na última terça-feira (8/7), a influenciadora digital mostrou, em um vídeo publicado no TikTok, como foi a chegada ao destino ao lado do marido, Thiago Nigro, de 34, e da filha, Sophia Cardi Aguiar, de 6.

No registro, a empresária faz um tour por uma casa temática onde estão hospedados. A residência conta com nove quartos, incluindo um cinema. Entre os ambientes, há cômodos inspirados nos “Vingadores”, “Super Mario Bros.”, “A Bela e a Fera”, “Harry Potter” e outros. Também há quartos sem temática específica, todos espaçosos e luxuosos.

A ex-coach de emagrecimento contou que ela e a família foram os primeiros inquilinos a alugar a casa. Maíra ainda compartilhou detalhes da cozinha, banheiros, lavanderia, área externa e outros espaços da casa. No vídeo, é possível ver a filha animada com os brinquedos disponíveis no local.