Mais de 2 toneladas de alimentos são arrecadadas em troca de ingressos para shows da Expoacre 2025

Em apenas três dias de campanha, mais de 2 mil quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados como parte da ação solidária que troca os itens por ingressos para os shows da Expoacre 2025. A informação foi confirmada neste domingo (20) por um membro da organização do evento.

A campanha teve início na última sexta-feira (18), com a abertura do primeiro ponto de troca no Via Verde Shopping, em frente à loja C&A. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado do Acre, o Rotary Club e a Casa da Amizade, que também são responsáveis por coordenar toda a logística de arrecadação e distribuição dos donativos.

A troca de 2 quilos de alimentos, exceto sal e açúcar, dá direito a um ingresso por CPF para os shows nacionais que compõem a programação da Expoacre deste ano. Entre as atrações confirmadas estão Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Fernanda Brum, entre outros nomes de destaque no cenário musical brasileiro.

Além do ponto de troca no Via Verde Shopping, os interessados também podem fazer a doação em unidades da rede Arasuper e na sede da Casa da Amizade, localizada no Centro de Rio Branco. A organização informou que novas datas e locais para retirada dos ingressos devem ser divulgadas nos próximos dias.

A campanha, além de democratizar o acesso à maior feira agropecuária e de entretenimento do estado, tem como foco principal reforçar a solidariedade e ajudar instituições e comunidades carentes do Acre.