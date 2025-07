Mais de 400 casais oficializam a união em casamento coletivo durante a Expoacre Juruá

Durante a programação da Expoacre Juruá 2025, um dos momentos mais emocionantes foi a realização do casamento coletivo promovido pelo Projeto Cidadão, coordenado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A cerimônia uniu oficialmente mais de 400 casais, muitos deles já convivendo há décadas, em uma celebração marcada pela emoção, gratidão e cidadania.

O casamento coletivo é a etapa final do Projeto Cidadão, que neste ano celebra 30 anos de existência, levando serviços de cidadania e inclusão social às comunidades mais diversas do estado, inclusive aldeias indígenas. A vice-governadora Mailza Assis, presente na cerimônia, destacou a importância da ação:

“É uma realização promovida para contemplar aqueles pares que não têm condição financeira de realizar o casamento. É cidadania, é bem-estar. Parabenizo o Poder Judiciário e reforço a parceria do Governo do Estado”.

O presidente do TJAC celebrou a participação do Judiciário:

“É um momento marcante na vida das famílias. O casamento fortalece os laços e é essencial para uma sociedade mais saudável. A família é o esteio da sociedade”.

Um dos destaques do evento foi a história do casal Francisca e Raimundo, juntos há 60 anos no religioso, e agora oficialmente casados no civil.

“Era um desejo nosso. Eu tinha mais vontade, ele foi me acompanhando”, disse Francisca, de 80 anos, sorrindo. Ao lado dela, Raimundo, 85, completou:

“Não estou nervoso, estou feliz. Agora vai pra eternidade”.

Além da oficialização gratuita dos casamentos, o Projeto Cidadão ofereceu uma série de atendimentos em um só local, facilitando o acesso da população a serviços essenciais, como emissão de documentos, orientação jurídica, atendimentos da saúde, entre outros.

O pastor Carlos dos Santos reforçou o valor espiritual da cerimônia. “Muitos casais já vivem juntos e hoje regularizam também sua situação diante da igreja. É um passo importante para fortalecer essas famílias”.

Ao final do dia, um jantar especial foi oferecido aos noivos. “É um momento de união, de bênçãos. Estamos celebrando famílias que nascem oficialmente a partir de agora”, afirmou um dos organizadores da celebração.

A cerimônia contou com a parceria entre o Tribunal de Justiça do Acre, o Governo do Estado, e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, reafirmando o compromisso com ações de cidadania que impactam positivamente a vida de centenas de famílias acreanas.

Veja o vídeo da cerimônia: