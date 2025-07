Mais de 400 estudantes são premiados nos Jogos Escolares em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Departamento de Esportes, realizou na manhã desta quarta-feira, 9 de julho, a entrega oficial das premiações para os campeões e vice-campeões das modalidades coletivas dos Jogos Escolares 2025. O evento reuniu alunos da zona urbana e rural, das categorias infantil e juvenil, masculino e feminino, totalizando mais de 400 estudantes premiados.

Entre as modalidades disputadas estão o futsal, vôlei, handebol e basquete, que mobilizaram atletas de diversas escolas públicas municipais durante semanas de competição. A cerimônia de premiação foi marcada por emoção, reconhecimento e valorização do esporte escolar como ferramenta de transformação social.

Durante o evento, a secretária municipal de Educação, Rosa Lebre, destacou a importância dos Jogos Escolares para o desenvolvimento dos jovens.

“Sempre é muito importante essa parte dos Jogos Escolares. E a Secretaria de Educação sempre estará apoiando, com o apoio total do prefeito Zequinha, que entende a importância do esporte na vida dos nossos estudantes”, afirmou.

A premiação foi também um momento de celebração para as gestoras escolares, como Rosa Mônica, diretora da Escola São José, que ressaltou o empenho dos alunos e da comunidade escolar.

“É a coroação, a consagração de todo esforço da equipe escolar. Nossos alunos se doaram e mostraram o quanto é possível fazer bonito. A zona rural teve um destaque especial, o que nos deixa muito felizes, pois os Jogos também revelam talentos escondidos. Na nossa escola, participar dos Jogos é um mérito, o aluno precisa ter média 8, comportamento exemplar e estar em dia com todas as disciplinas. Dentro e fora da quadra, ele precisa ser exemplo”, disse a gestora.

O momento foi ainda mais especial para os estudantes, como o time campeão de voleibol da Escola Dom Pedro II, que comemorou o tricampeonato. “É uma emoção muito boa. A gente trabalhou, lutou, se dedicou, e conseguimos ser campeões pela terceira vez seguida. Representar a escola e agora representar Cruzeiro do Sul na fase estadual é muito gratificante”, afirmou o atleta Luiz Gustavo.

A premiação também reconheceu o esforço das equipes vice-campeãs. A aluna Ana Isabel Pinheiro, vice-campeã de vôlei pela Escola São José, falou com entusiasmo sobre o reconhecimento. “Muita felicidade por estar levando mais uma medalha pra casa. Já tenho uma do ano passado. É um marco na minha vida”, disse.

Vitória Gabriela , do time campeão de vôlei da Escola Instituto Santa Terezinha, comemorou com alegria e recebeu medalhas e troféu pela colocação.

“A gente lutou muito por isso. Cada uma deu seu melhor. Hoje o sentimento é de felicidade e gratidão”, destacou a estudante Vitória Gabriela.

O diretor de esportes do município, Gilvan Ferreira, explicou que foram premiados campeões e vice-campeões de todas as modalidades coletivas, tanto da zona urbana quanto da rural.

“A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul com a educação integral e o desenvolvimento de seus jovens, investindo em atividades que unem aprendizado, disciplina e espírito de equipe. É um momento de valorização do esporte educacional e de incentivo à continuidade dessas práticas”relatou.