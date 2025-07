Mais de 5 mil vagas para professor em SP: FGV é a banca e edital já tem detalhes

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca responsável pelo novo processo seletivo simplificado da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE SP), que oferecerá vagas em regime temporário.

O documento com os detalhes do edital foi publicado hoje (4/7) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Segundo o atestado, são 5.242 oportunidades para o cargo de Professor da Educação Básica, distribuídas da seguinte forma:

Professor da Educação Básica – Professor Regente : 4.508 vagas

: 4.508 vagas Professor da Educação Básica – Coordenador Pedagógico : 302 vagas

: 302 vagas Professor da Educação Básica – Orientador Educacional : 289 vagas

: 289 vagas Professor da Educação Básica: 143 vagas

Os aprovados no processo seletivo receberão salários de R$ 4.826,20 para todos os cargos de Professor da Educação Básica contemplados. As etapas da seleção incluem:

Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Prova Dissertativa , de caráter eliminatório e classificatório.

, de caráter eliminatório e classificatório. Prova de Títulos, de caráter classificatório.

A taxa de inscrição será de R$ 150,00.

Panorama do último edital SEE SP – Temporários

O concurso SEE SP anterior ofertou vagas temporárias em cadastro reserva para o cargo de professor, com responsabilidade de ministrar aulas presenciais aos estudantes da Educação Profissional Técnica de Ensino Médio da rede pública estadual de ensino.

O certame abrangia oportunidades para docentes com formação de nível superior em diversas áreas, como: Administração, Ciências, Comunicação Social, Marketing, TI, Engenharia, Saúde, entre outras. O salário oferecido era de até R$ 5.000,00.

As etapas de avaliação do certame foram as seguintes:

Prova objetiva;

Prova discursiva; e

Prova de títulos.

As provas objetiva e discursiva foram aplicadas no dia 15 de outubro de 2023, sendo divididas nos seguintes eixos:

PROVA 1 – Gestão e Negócios

PROVA 2 – Ambiente e Saúde

PROVA 3 – Desenvolvimento Educacional e Social

PROVA 4 – Turismo, Hospitalidade e Lazer

PROVA 5 – Informação e Comunicação

PROVA 6 – Recursos Naturais

Resumo do novo edital

Banca : FGV

: FGV Vagas : 5.242

: 5.242 Cargos : Professor da Educação Básica (diversos eixos)

: Professor da Educação Básica (diversos eixos) Escolaridade : Nível superior

: Nível superior Salário inicial : R$ 4.826,20

: R$ 4.826,20 Provas : A definir (aguardando edital completo)

: A definir (aguardando edital completo) Último Edital

