Mais de 90 mil famílias acreanas passam a ter direito à isenção na conta de luz; entenda

No Acre, 90.994 famílias de baixa renda passaram a ser beneficiadas com isenção total da conta de luz, após a entrada em vigor da nova Tarifa Social de Energia Elétrica. A mudança, válida desde o último sábado (5), segue determinação da Medida Provisória 1.300/2025 e já está regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Ao todo, famílias dos 22 municípios acreanos poderão ser atendidas pelas novas regras, que garantem gratuidade total para quem consome até 80 kWh por mês e tem renda per capita de até meio salário-mínimo. Nesses casos, a isenção inclui a energia consumida e os tributos federais.

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), indígenas, quilombolas e moradores de áreas atendidas por Sistemas Isolados (SISOLs) também serão contemplados, pagando apenas o valor referente ao consumo que ultrapassar os 80 kWh mensais.

A conta de luz ainda poderá incluir tributos estaduais e municipais, como o ICMS e a contribuição de iluminação pública, conforme legislação local.

Para receber o desconto automaticamente, é necessário estar inscrito e com os dados atualizados no CadÚnico. A análise e liberação do benefício serão feitas pelas distribuidoras de energia com base nas informações fornecidas pelo governo federal.