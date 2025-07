Mais detalhes! Novos ângulos da suposta traição de ex-CEO em show do Coldplay

Novas imagens que circulam no TikTok mostram Andy Byron, ex-CEO da empresa de tecnologia Astronomer, em momentos íntimos com Kristin Cabot, chefe de RH da companhia, durante um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos.

Os vídeos, publicados por uma fã do Coldplay no TikTok, exibem os dois executivos lado a lado e abraçados na primeira fileira do mezanino da arena, enquanto a gravação foca o vocalista Chris Martin no palco.

O caso ganhou repercussão mundial após o flagra da suposta traição no evento ser divulgado pela chamada “câmera do beijo”.

Astronomer CEO #AndyByron and HR Chief #KristinCabot were all over each other even when they weren’t on the kiss-cam … ‘cause we got them locking lips at the #Coldplay before getting caught in 4K. 📸🤨#Exclusive story at the 🔗HERE: https://t.co/vycjZ774Io pic.twitter.com/Rznzb553iB

— TMZ (@TMZ) July 18, 2025