Mais perto de 2050 do que de 2000: IA diz como será o Brasil no futuro

O dia 3 de julho de 2025 se tornou um marco na humanidade. A partir desta sexta-feira (4/7), o mundo passará a estar mais perto do ano de 2050 do que do ano de 2000. Para muitas pessoas, essa informação pode chocar, mas não passa apenas da realidade nua e crua. Não sabemos como estará o mundo daqui 25 anos, mas o Metrópoles resolveu pedir para a Inteligência Artificial (IA) descrever como será o mundo no futuro não tão distante.

Leia também

Mais perto de 2050 do que de 2000

Entre 31 de dezembro de 2000 e 2 de julho de 2025, se passaram 24 anos, 6 meses e 1 dia, totalizando 8.949 dias. Já entre 3 de julho de 2025 e 1º de janeiro de 2050, se passarão 24 anos, 5 meses e 29 dias, totalizando 8.948 dias, apenas um dia a menos que o período anterior.

Presidente do Brasil em 2050: Ana Clara Lemos

Idade: 44 anos

Partido: Movimento Brasil Sustentável (MBS) – partido fundado em 2031

Perfil: Primeira presidente negra do Brasil. Ex-engenheira ambiental, ativista climática que viralizou em 2035 ao discursar na COP da ONU em Tóquio. Seu governo é marcado por forte investimento em energia limpa, alfabetização digital e reforma tributária automatizada.

Vice-presidente: Felipe Torres, ex-governador do Maranhão, especialista em tecnologia cívica e ex-CEO de uma startup de IA educacional.

Economia

PIB: US$ 4,9 trilhões – o Brasil é a 6ª maior economia mundial.

Inflação: Estável, cerca de 2,3% ao ano.

Salário mínimo: R$ 9.800, com poder de compra comparável a R$ 2.500 atuais.

O Brasil ganhou mais uma Copa?

O Brasil conquistou sua 6ª estrela em 2034, no Catar, com uma final épica contra a França vencida por 3×2. O herói da campanha foi Rafael “Raio” Menezes, nascido em Belo Horizonte, que aos 21 anos marcou dois gols na final e virou o novo fenômeno mundial.

As potências internas

São Paulo é a primeira cidade da América Latina com uma linha comercial de táxi aéreo entre Congonhas e Alphaville.

Florianópolis é conhecida como a “Barcelona da IA”, com forte polo de startups em computação quântica e robótica.

Manaus e Fortaleza viraram referências em educação remota com realidade aumentada, exportando tecnologia para países africanos.

Futuro