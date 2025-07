Mais um bebê a caminho? Léo Santana entrega planos de aumentar a família com Lore Improta

Pai de Liz, de 3 anos, Léo Santana revelou que tem vontade de aumentar a família com a esposa Lore Improta. Vivendo pela primeira vez a experiência da paternidade, o cantor contou, em entrevista ao Gshow divulgada na madrugada desta quarta-feira (30/7), como a chegada da filha o transformou positivamente.

Muito ligado à família, Léo descreve a paternidade como uma grande realização. Responsável e “pé no chão”, o artista afirma que a chegada de Liz apenas “potencializou essa responsabilidade”.

Com a nova fase, também vieram mudanças no comportamento em diversos aspectos: “O medo impera mais, você tem mais cuidado ao falar, ao sair, até nas redes sociais. Ela me fortaleceu muito mais como família.”

Uma das alegrias de Léo está em conseguir incluir a filha na rotina intensa de shows e viagens, algo que acontece com frequência. “Hoje, graças a Deus, a gente chegou numa condição de vida em que eu posso levar Liz junto com minha esposa com uma estrutura bacana de base”, declarou.

Léo Santana fala sobre aumentar a família

O cantor não esconde que o desejo de ter outro filho está nos planos do casal. “Desde quando a Liz nasceu, a gente falou que tinha que ter outro. Estamos trabalhando, se é que você me entende? Uma hora vai chegar. A gente ainda quer esse ano. Queremos manter aquela mesma faixa etária, 3 ou 4 anos de diferença. Com fé em Deus, até o ano que vem vai ter um menino ou uma menina… vamos ver”, explicou ao veículo.