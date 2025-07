Major da PM é pego levando policial casada a motel com viatura oficial

Uma denúncia envolvendo um major do 14° Batalhão da Polícia Militar de Imperatriz, no Maranhão, é investigada pelo Ministério Público local.

Segundo fontes ligadas ao caso, o oficial da corporação teria sido flagrado utilizando uma viatura da unidade para um encontro pessoal com outra policial em um motel da cidade.

Ainda de acordo com as apurações das autoridades locais, a PM é casada com um policial civil. A situação gerou forte repercussão, já que o veículo — que deveria estar em serviço, dedicado à segurança da população — foi utilizado para fins particulares.

O flagrante aconteceu após um ex-proprietário do veículo, ao reconhecer a viatura na entrada do motel, estranhar a presença do carro no local e decidir segui-lo.

Pouco depois, ele teria presenciado os dois militares deixando o estabelecimento, confirmando a suspeita de uso indevido do veículo.

Após o caso repercutir, foi realizada a mudança no comando do 14º Batalhão da Polícia Militar. A corporação instaurou procedimento administrativo para apuração da conduta profissional do policial.