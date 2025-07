Malafaia diz que Michelle Bolsonaro não será a principal voz da direita

O pastor Silas Malafaia afirmou nesta quarta-feira (23/7) que não acredita que Michelle Bolsonaro será a principal liderança do público conservador no Brasil. Em entrevista ao programa Contexto Metrópoles, ele disse que, apesar de Michelle ter conquistado espaço na política, há outras figuras importantes dentro da direita.

“A Michelle ganhou visibilidade por méritos próprios. Mas não acho que será a grande voz do conservadorismo, porque existem várias outras”, afirmou Malafaia.

Durante a conversa, ele citou nomes que, segundo ele, também têm força entre os eleitores conservadores: os deputados Nikolas Ferreira, Gustavo Gayer, Sóstenes Cavalcante e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio e Eduardo.

O debate sobre novas lideranças na direita cresceu após Jair Bolsonaro (PL) se tornar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, aliados discutem quem deve assumir protagonismo no grupo político.

Um dos defensores de Michelle como possível liderança é o senador Wellington Fagundes (PL), líder do bloco Vanguarda no Senado. Em conversa com jornalistas na terça-feira (22/7), ele afirmou que a oposição deveria se unir em torno da ex-primeira-dama e que pretende conversar com Bolsonaro sobre o assunto.

Na mesma entrevista, Malafaia disse que não há pressa para decidir quem será o candidato apoiado por Bolsonaro nas próximas eleições. Para ele, é comum que essas escolhas sejam feitas mais perto do pleito e que o cenário político pode mudar bastante até lá.