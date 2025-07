Malafaia diz que novo ato pró-Bolsonaro guarda uma novidade

Organizador de atos pró-Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia afirma que a nova manifestação marcada para 3 de agosto na Avenida Paulista guarda uma característica diferente das realizadas anteriormente.

“Das outras vezes, nós tomamos a iniciativa de convocar as manifestações e de pedir às pessoas que comparecessem aos atos. Desta vez, não. Pela primeira vez, inverteu. A pressão popular foi feita sobre nós, com uma enxurrada de pedidos nas redes. Desta vez, não vamos pedir a ninguém para não fazer outros atos pelo Brasil, mas vamos focar em São Paulo”, disse.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Pastor Silas Malafaia acompanha Bolsonaro em manifestação

DANILO M. YOSHIOKA/ESPECIAL METRÓPOLES @danilomartinsyoshioka 2 de 3

Jair Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 3

Moraes determinou medidas cautelares contra Bolsonaro

Hugo Barreto/Metrópoles

Segundo Malafaia, as redes sociais de lideranças conservadoras como Nikolas Ferreira, Gustavo Gayer, Sóstenes Cavalcante, Filipe Barros e Tomé Abduch foram inundadas após o ministro Alexandre de Moraes determinar que Bolsonaro passe a usar tornozeleira eletrônica — decisão acolhida pelos demais integrantes da Primeira Turma do STF.

Leia também

O tema do protesto, “Reaja, Brasil”, foi definido pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

Julgamento no STF

Líderes da direita acreditam que o ingresso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na ofensiva contra ministros do Supremo e o governo Lula servirá de combustível para ampliar o número de manifestantes nas ruas.

A pressão exercida por meio de protestos e via sanções dos EUA é vista por aliados de Bolsonaro como a única forma de conter a prisão do ex-presidente no julgamento que tramita na Suprema Corte.