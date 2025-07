Malafaia: Michelle não será grande voz do público conservador. Vídeo

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia declarou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não será a principal representante do público conservador. Durante entrevista ao programa Contexto Metrópoles, nesta quarta-feira (23/7), o líder religioso afirmou que, apesar de Michelle ter conquistado espaço próprio na política, há diversas vozes relevantes no campo da direita — e ela é apenas uma delas.

“Não acredito que a Michelle vai ser a grande voz do público conservador, porque tem várias vozes. A Michelle conseguiu capilaridade por ela mesma. As pessoas, no mundo político, conquistam seu espaço pelas ações e atitudes”, completou Malafaia.

O pastor ainda listou nomes que, segundo ele, também têm relevância entre os eleitores conservadores.

“Você tem o Nikolas [Ferreira], que é uma voz poderosa, tem o Gayer, o deputado Sóstenes, que cresceu muito a partir da liderança, o Flávio, o Eduardo… várias vozes, que incluem a Michelle Bolsonaro.”

Líder do Bloco Vanguarda, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) se juntou aos nomes da oposição que defendem a ex-primeira-dama como liderança da direita diante das medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em conversa com jornalistas nessa terça-feira (22/7), Fagundes afirmou que a oposição deveria se unir em torno de Michelle e adiantou que pretende procurar Bolsonaro para tratar do tema.

Quem será o afilhado de Bolsonaro em 2026?

A fala de Malafaia acontece em meio à indefinição sobre quem será o nome apoiado por Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026.

Diante da inelegibilidade do ex-presidente, lideranças da direita disputam espaço e visibilidade, enquanto movimentos de base pressionam por uma definição.

O pastor chegou a declarar, ainda nesta quarta-feira, que não há motivo para pressa na definição de um eventual candidato apoiado por Bolsonaro nas próximas eleições.

O líder religioso criticou o que chamou de “cobrança injusta” sobre o ex-mandatário, que se encontra inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo ele, é comum que lideranças políticas definam apoios de última hora e que o cenário eleitoral seja, por natureza, volátil.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro sofreu revés na Justiça

malafaia, Michelle e Jair Bolsonaro em manifestação em Brasília

Michele e Jair Bolsonaro em manifestação

Michelle Bolsonaro em ato em São Paulo

Michelle e Bolsonaro em ato pela anistia

Michelle no Senado

Segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas realizada em de março com 1.600 eleitores do Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera com 42,9% das intenções de voto para uma das duas cadeiras no Senado na eleição de 2026.

Para Silas Malafaia, é uma certeza a vitória da ex-primeira-dama.

“A Michelle, se ela for candidata ao Senado, ela vai ser senadora, ela vai ganhar“, afirmou.