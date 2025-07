Malharia Ponto Sem Nó aposta em qualidade e entrega rápida em Rio Branco

O fotógrafo e influencer acreano Daniel Cruz usou as redes sociais para divulgar os serviços da Malharia Ponto Sem Nó, localizada na Avenida Getúlio Vargas, logo após o Sesc Bosque, em Rio Branco. No vídeo, ele mostra algumas das peças produzidas pela empresa, que trabalha com uma ampla variedade de confecções.

Entre os produtos disponíveis estão camisas, calças, jalecos, bonés e uniformes escolares — todos com acabamento profissional e produção personalizada. A malharia também se destaca pela agilidade na entrega e pelo compromisso com a qualidade do material oferecido.

Segundo Daniel, a Ponto Sem Nó é referência para quem busca praticidade, variedade e confiança no segmento. A empresa atende escolas, empresas e o público em geral.

Veja o vídeo: