Mamografias sem retorno dificultam combate ao câncer de mama no Acre

O Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) emitiu um alerta após constatar que mais de 500 mulheres que realizaram exames de mamografia na unidade não retornaram para retirar os resultados. A situação preocupa os gestores da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que destacam a importância do acompanhamento médico para a detecção precoce do câncer de mama.

Embora o exame seja essencial para o diagnóstico, o processo de cuidado só se completa com a retirada do laudo e a avaliação clínica. Em casos de alterações suspeitas, o encaminhamento para exames complementares e início do tratamento pode ser determinante para o sucesso terapêutico.

A responsável pelo setor de mamografia do Cecon, Lucilene Oliveira, reforçou a necessidade de atenção contínua à saúde da mulher ao longo de todo o ano, e não apenas durante campanhas como o Outubro Rosa. Segundo ela, o cuidado deve incluir todas as etapas, desde a realização do exame até a conduta médica baseada no laudo.

“O serviço de mamografia funciona o ano inteiro. Se você fez o exame, não deixe de buscar o resultado e apresentá-lo ao seu médico. Estaremos prontos para acolher e cuidar, caso necessário. E, se estiver tudo bem, esperamos revê-la na próxima avaliação, no tempo certo”, orientou.

O Cecon está localizado na Travessa do Hemoacre, no bairro Bosque, em Rio Branco, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A Sesacre reforça que o serviço permanece disponível para toda a população e convida as mulheres a priorizarem o autocuidado e a prevenção.