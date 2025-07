Manchester United negocia contratação de Gyokeres, astro do Sporting

O Manchester United entrou na briga pela contratação do atacante sueco Viktor Gyokeres. O jogador, que é uma das principais peças do Sporting, também interessa ao Arsenal.

Segundo o jornal português A Bola, o Manchester United está na frente da corrida pelo jogador e fez uma proposta maior do que o Arsenal, que tenta a contratação de Gyokeres há algumas semanas.

Gyokeres é astro do Sporting, de Portugal

Com as camisas de Sporting e Suécia, ele fez 109 gols nas duas últimas temporadas

Pelo Sporting, Gyokeres marcou 54 gols em 52 jogos na última temporada (2024/25), além de distribuir 13 assistências

O Manchester United se aproximou da quantia de 80 milhões de euros pretendida pelo atual clube do atleta. No entanto, o desejo de disputar a Champions League na temporada 2025/26 pode pesar a favor do Arsenal, já que os Diabos Vermelhos não conseguiram vaga para as competições europeias.

Gyokeres tem 27 anos e ganhou destaque na última temporada vestindo a camisa do Sporting. Com os Leões, conquistou o bicampeonato português (2023/24 e 2024/25). Ele marcou 54 gols na última temporada.