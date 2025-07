Mandíbula humana é encontrado por pescador no rio Juruá e causa espanto na região

Um pescador viveu um momento de puro choque durante uma pescaria no rio Juruá, ao recolher sua tarrafa e encontrar um fragmento ósseo humano, especificamente a parte inferior de um queixo, com dentes ainda fixados.

O registro do achado, feito em vídeo, passou a circular em grupos de WhatsApp da região, provocando espanto e levantando diversas especulações entre os moradores. A imagem do fragmento gerou comoção e aumentou o mistério em torno do episódio, conforme noticiado pelo Juruá 24 Horas.

A localização exata do ocorrido ainda não foi confirmada, mas as informações iniciais apontam para uma área de difícil acesso ao longo da localidade, o que tem dificultado a atuação imediata das autoridades.

De acordo com as informações, a Polícia Civil já foi acionada e está tentando identificar o pescador responsável pelo achado. A colaboração dele é considerada fundamental para o avanço das investigações, que buscam esclarecer tanto a área da ocorrência, quanto a possível identidade da vítima.

Enquanto isso, o caso segue cercado de dúvidas e expectativas na comunidade local, que aguarda respostas sobre a origem do fragmento e os desdobramentos da investigação.