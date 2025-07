Mano Brown desabafa sobre relacionamento e revela que está separado há mais de 10 anos

Mano Brown finalmente se pronunciou nesta sexta (25/7), após rumores envolvendo a empresária dos Racionais MC’s, Eliane Dias, e a até então suposta amante Daniele Coelho. Em suas redes sociais, ele desmentiu qualquer relação amorosa com a executiva e afirmou estar separado há mais de 10 anos. O músico aproveitou para esclarecer que ambos mantêm uma conexão respeitosa, apesar do término. Com isso, pôs fim às especulações que circulavam na web. A declaração foi recebida com surpresa pelos fãs.

“Para as pessoas que estão preocupadas com a nossa família, muito obrigado! Estamos bem, agradeço de coração. Há mais de dez anos, eu e Eliane Dias não estamos mais juntos enquanto casal, mas seguimos unidos pela família, pela amizade e pelos compromissos. Eliane é uma excelente mãe, companheira nas horas boas e ruins, empresária e CEO da empresa que gerencia minha carreira, que está em um momento muito bom, com muitas coisas vindo por aí”, escreveu o cantor, assinando como Pedro Paulo, nome de batismo.

“A escolha de não falar publicamente antes foi por respeito à nossa história e por não achar necessário expor a nossa vida pessoal. Mas, diante da atenção recente, achei importante trazer o contexto para quem nos acompanha. Nada muda. Paz!”, finalizou o rapper. Vale apontar que, a família de Brown voltou a ser assunto depois que surgiram fotos íntimas mostrando Eliane, mãe dos seus dois filhos: Domenica, 25, e Jorge, 28, em clima de carinho com Daniele. As imagens registram desde beijos até passeios em parques nos EUA, alimentando os rumores que já circulavam.

