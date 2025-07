Mano Brown quebra o silêncio sobre suposto namoro da esposa e faz revelação bombástica

Mano Brown rompeu o silêncio, na noite de sexta-feira (25/7), sobre a polêmica envolvendo a empresária Eliane Dias. Em um comunicado publicado nas redes sociais, o cantor agradeceu as mensagens de preocupação com sua família, mas surpreendeu ao informar que eles não estão mais juntos há 10 anos.

A polêmica surgiu após esta coluna noticiar que fontes próximas revelaram que Eliane estaria vivendo um relacionamento com a empreendedora Daniele Coelho. Fotos obtidas mostram as duas em clima de romance em diferentes momentos. O suposto namoro, mantido em segredo pelas duas, acabou vazando após uma possível briga entre elas.

Eliane apagou seu perfil no Instagram depois do romance vazar. A empresária é mãe de dois filhos com Mano Brown. Segundo fontes, Daniele também estava comprometida com outra mulher no período em que se envolveu com Dias.

O que disse Mano Brown

Depois de toda a repercussão, Mano Brown decidiu se manifestar. “Para as pessoas que estão preocupadas com a nossa família, muito obrigado! Estamos bem, agradeço de coração”, começou ele.

Em seguida, o cantor surpreendeu com a revelação sobre o fim do casamento: “Há mais de dez anos, eu e Eliane Dias não estamos mais juntos enquanto casal, mas seguimos unidos pela família, pela amizade e pelos compromissos”, afirmou.

Brown, por sua vez, rasgou elogios à empresária e mãe de seus filhos. “Eliane é uma excelente mãe, companheira nas horas boas e ruins, empresária e CEO da empresa que gerencia minha carreira — que está em um momento muito bom, com muitas coisas vindo por aí”, escreveu.

E concluiu: “A escolha de não falar publicamente antes foi por respeito à nossa história e por não achar necessário expor a nossa vida pessoal. Mas diante da atenção recente, achei importante trazer o contexto pra quem nos acompanha. Nada muda. Paz”.

O que diz Eliane Dias e Daniele Coelho

Antes da publicação da matéria sobre o suposto romance, a coluna procurou Daniele Coelho para comentar o assunto. A empreendedora não negou o romance, mas não quis falar sobre o assunto. “Prefiro que fale direto com a Eliane. Prefiro aguardar a posição dela”, afirmou apenas.

Já Eliane Dias afirmou que as informações não são verdadeiras, mas não explicou as fotos em que aparece em momentos íntimos com Daniele. “Não é verdade. Nada é verdade, ela é louca, já fez isso com outras pessoas”, disse.

A assessoria de imprensa da empresária se pronunciou em nota: “Indicamos que questões relativas à vida pessoal e fora do âmbito público são tratadas em foro reservado. Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas para resguardar os direitos e a imagem da empresária Eliane Dias. Neste momento, Eliane está totalmente dedicada ao desfile da Casa de Criadores, que acontece nesta sexta, dia 25, e não comentará qualquer outro assunto”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.