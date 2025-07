Quase seis meses após perder o filho, fruto do casamento com Manoel Gomes, do hit Azul Caneta, Diva sofreu mais um baque. A influenciadora foi surpreendida com a notícia de que o marido vai pedir a separação, enquanto ele viaja para os Estados Unidos e posa com várias mulheres nas redes sociais.

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a mulher do cantor foi deixada sozinha em casa e recebeu um recado sobre o término através do empresário. Nos stories, ele postou vídeos durante um passeio de lancha com duas moças e afirmou estar “vivendo”.

Ainda de acordo com fontes próximas ao, agora, ex-casal, Manoel Gomes saiu de casa apenas com a roupa do corpo, sem avisar a esposa, e foi curtir em terras americanas. Diva Gomes está arrasada com a situação.

Manoel Gomes posa com mulheres durante viagem aos EUA

Manoel Gomes poa com mulheres nas redes sociais

Manoel Gomes

Manoel Gomes ganha um beijo da esposa, Diva

Manoel Gomes e a esposa, Diva, posam para as redes sociais

Manoel Gomes anuncia separação através do empresário durante viagem

Manoel Gomes e a esposa, Diva , posam juntos na praia

Manoel Gomes e a esposa, Diva , posam juntos e sorridentes

Manoel Gomes posa ao lado da noiva no lançamento da linha Tá Louca

Manoel Gomes, do hit Caneta Azul, e a esposa, Diva Gomes

O aborto espontâneo