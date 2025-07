“Maquina de imprimir dinheiro”, diz empresária sobre o atacante João Felix

O atacante João Felix foi criticado pela empresária FIFA, Jen Mendelewitsch. Em entrevista à rádio RMC, da França, a agente chamou o jogador de “máquina de imprimir dinheiro”, ao questionar suas constante decisão em trocar de clubes não conseguir se manter em nenhum elenco.

Atualmente, Felix, pertence ao Chelsea, mas não deverá permanecer no clube da Premier League. Nos últimos dias, segundo a imprensa internacional, o atacante deve se transferir ao Al-Nassr, da Arabia Saudita, clube do companheiro de seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo.

“João Félix não joga futebol há muito tempo. É uma máquina de imprimir dinheiro e com o próprio aval, já que ele não se rebela. Já há muito tempo que deveria mandar na sua carreira e não permitir que as pessoas decidam por ele”, declarou a empresária.

“Quando conhece o potencial que ele tem, é triste. Mas é um exemplo do que não se deve fazer quando se é um jovem jogador com potencial. Vai para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros num clube onde não encaixava no modelo de jogo. E depois o Chelsea gasta 50 milhões”, afirmou.

João Felix foi revelado pelo Benfica em 2018, como uma grande promessa do futebol português. Após se destacar, foi comprado pelo Atlético de Madrid por R$ 543 milhões, clube que não conseguiu se firmar. Nos anos seguintes, o atacante ainda passou por Barcelona, Milan e Chelsea sem grande protagonismo.

Recentemente, chegou a ser especulado no Flamengo, mas entrou em negociações para voltar ao Benfica. No entanto, a contragosto do portugueses, Félix resolveu aceitar a proposta do Al-Nassr.