Mara Rocha se filia ao Republicanos e confirma pré-candidatura ao Senado pelo Acre

A ex-deputada federal Mara Rocha se filiou ao Republicanos nesta quarta-feira (16), durante ato realizado em Brasília (DF). A filiação foi formalizada diante de lideranças da sigla, como o presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira (SP), e o deputado federal Roberto Duarte, que comanda o diretório do Republicanos no Acre.

Com pretensão de disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026, Mara foi acolhida por uma comitiva de parlamentares da legenda. Estiveram presentes no evento o líder da bancada na Câmara, Gilberto Abramo (MG), e os deputados Augusto Coutinho (PE), Jorge Braz (RJ), Aluísio Mendes (MA) e Gabriel Mota (RR), além do senador Alan Rick (UNIÃO-AC).

Na ocasião, Marcos Pereira exaltou o perfil político da nova filiada. “Uma pessoa como Mara Rocha é o sonho de qualquer partido, porque ela tem voto, currículo e história, principalmente para o Republicanos, uma legenda que estimula a participação da mulher na política”, afirmou. “Tenho certeza de que você terá sucesso. Que Deus te abençoe e que possa representar bem o povo do Acre.”

Mara agradeceu o acolhimento do partido. “Obrigada, presidente. Quero agradecer a receptividade do Republicanos. Estou muito feliz de fazer parte dessa família. Agradeço ao deputado Roberto Duarte, ao nosso senador Alan Rick e ao presidente Marcos Pereira por nos acolherem. Hoje começa uma nova história”, disse durante o ato.

Roberto Duarte também destacou a chegada de Mara Rocha como reforço para o Republicanos no estado. “É com muita alegria, satisfação e honra que recebemos a Mara Rocha no Republicanos, agora como nova filiada e nossa pré-candidata ao Senado pelo estado do Acre. É uma pessoa capacitada, inteligente, que já tem um trabalho significativo em prol do nosso estado e, tenho certeza, poderá fazer ainda mais como futura senadora do Acre.”

De perfil conservador, Mara Rocha tem atuação marcada pela defesa de pautas ligadas à vida e à família. Em sua agenda, destacam-se temas como o enfrentamento ao ativismo judicial, a liberdade de expressão, a redução de impostos e a proteção de dados pessoais. Informações retiradas do site Republicanos 10.

Veja o vídeo: