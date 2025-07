Maraisa e Fernando Mocó levantam suspeita de nova crise no noivado

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó deixaram de se seguir nas redes sociais, o que levantou rumores de uma nova crise no relacionamento.

Fãs mais atentos perceberam, nesta segunda-feira (28/7), que os noivos já não se seguem mais no Instagram.

Leia também

Apesar disso, Fernando continua seguindo perfis de fã-clubes dedicados ao casal e mantém em seu feed diversas fotos ao lado da sertaneja. A movimentação reacendeu suspeitas de instabilidade no noivado, que já passou por altos e baixos desde o início.

Relembre

Maraisa e Fernando se conhecem desde a infância, mas só iniciaram um romance em 2023. O relacionamento evoluiu rapidamente, e os dois ficaram noivos em setembro do mesmo ano.

No entanto, os planos de casamento foram adiados após um breve término. A reconciliação aconteceu no início de 2025, reacendendo o interesse do público pela vida amorosa do casal.

Casamento fake

Em junho, durante um show em Belo Horizonte (MG), a cantora provocou especulações ao fazer uma brincadeira no palco: “Gente, vocês não sabem, eu já casei e ninguém soube. Casei, vocês perderam.” A fala animou parte dos fãs, que passaram a acreditar que ela e Fernando teriam se casado em segredo.

Com a repercussão, o Gshow procurou a assessoria de imprensa de Maraisa, que negou qualquer cerimônia oficial. “Não procede, filmaram em um momento de brincadeira”, esclareceu a equipe da artista.