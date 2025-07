Maratona Emmy 2025: Onde assistir às séries mais indicadas!

A lista de indicados ao Emmy 2025 foi oficialmente revelada. A Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas anunciou na terça-feira (15 de julho) as produções que vão concorrer ao “Oscar da Televisão”, marcado para o dia 14 de setembro.

O maior recordista foi a HBO e a HBO Max, que bateram o próprio recorde chegando a 142 indicações para a edição de 2025. A série mais indicada deles foi “Pinguim“, com 24 indicações, mas outras produções também aparecem bem para a cerimônia, como “The White Lotus” (23 indicações) e “The Last of Us” (16).

Quem também surpreendeu foi a Netflix, que bateu o recorde pessoal de indicações, chegando a 121 em 2025. Entre os destaques estão as séries “Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez“, com 11 indicações, e “Adolescência“.

Entretanto, a série mais indicada do ano foi “Ruptura“, da Apple TV+. A série conseguiu 27 indicações das 79 totais do streaming, que também apareceu com as produções “O Estúdio” (23 indicações) e “Falando a Real” (7).

Onde assistir os principais indicados:

Para te ajudar na maratona dos indicados, o Metrópoles te conta agora em quais streamings você pode encontrar cada produção.

Netflix

A diplomata

Adolescência

Assassinato na Casa Branca

Arcane

Black Mirror

Bridgerton

Amor no Espectro: EUA

Love, Death + Robots

Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

Ninguém Quer

Queer Eye

Sereias

The Four Seasons

HBO Max

Pinguim

The White Lotus

The Pitt

The Last of Us

Hacks

O Ensaio

Alguém em Algum Lugar

Efeitos Colaterais

Apple TV+

Ruptura

Acima de Qualquer Suspeita

Falando a Real

Ladrões de Drogas

Slow Horses

Disclaimer *

* Pachinko

Seus Amigos e Vizinhos

Disney+

Abbott Elementary

Andor

Bob’s Burgers

Morrendo por Sexo

Only Murders in the Building

O Urso

Paradise

The Simpsons

What We Do in the Shadows

Não Diga Nada

Prime Video

Étoile: A Dança das Estrelas

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

The Boys

Invencível

Nível Secreto

