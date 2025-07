Marcelo Crivella vai à Justiça do DF contra Jovem Pan e Google

O deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) acionou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) contra a Jovem Pan e o Google Brasil.

O processo é referente a um vídeo publicado no canal do YouTube do veículo no qual Crivella é acusado de distribuir licenças a pescadoras indevidamente no período em que era ministro da Pesca e Aquicultura, entre 2012 e 2014. O intuito do deputado é retirar do ar a postagem com as acusações.

O parlamentar afirma que tentou contato com as plataformas em questão para a retirada do vídeo, uma vez que, segundo ele, as afirmações feitas são falsas. Não houve aceite por parte da Jovem Pan e do Google e, por isso, o deputado decidiu pela ação judicial.

“Pedimos para tirar do ar, não aceitaram, recorremos à Justiça”, declarou o deputado ao comentar a ação judicial. “Crítica é sempre bem-vinda, mas aqui se trata de acusação criminosa”, avalia.

Uma audiência de conciliação entre as partes seria realizada em 21 de julho, mas o encontro foi cancelado e remarcado para 1º de agosto, por videoconferência.

O Metrópoles tentou contato com a Rádio Panamericana S.A. (Jovem Pan) e a Google Brasil Internet Ltda. e aguarda retorno.