Marcha para Jesus deve reunir 15 mil pessoas em Niterói no sábado (19)

Niterói, no Rio de Janeiro, será palco de um dos maiores eventos de fé do Brasil: a Marcha para Jesus, que acontecerá no próximo sábado (19/7). A expectativa dos organizadores é reunir mais de 15 mil pessoas em uma grande celebração.

A concentração terá início às 15h, em frente à Praça da República, onde os participantes seguirão em caminhada até o Caminho Niemeyer. Ao longo do percurso, serão realizados momentos de oração com foco em temas como saúde, segurança e educação. O evento é gratuito e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói.

Após a caminhada, o público será recebido com uma programação especial de shows. Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes da música gospel, como Thalles Roberto, Diante do Trono e Samuel Messias, entre outros. Os artistas prometem momentos de louvor, adoração e celebração para todas as idades.

