Marcha para Jesus é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Acre

A Marcha para Jesus passa a integrar oficialmente a lista de manifestações reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Acre. A sanção da lei foi publicada na edição desta segunda-feira (30) do Diário Oficial do Estado, assinada pela governadora em exercício, Mailza Assis.

A nova legislação, aprovada pela Assembleia Legislativa, declara no artigo 1º que a Marcha para Jesus “fica declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado”. O reconhecimento valoriza o caráter religioso, social e cultural do evento, que reúne milhares de fiéis anualmente em manifestações públicas de fé cristã.

A Marcha para Jesus é um evento que ocorre em várias partes do Brasil e do mundo, sendo marcada por orações, apresentações musicais e momentos de louvor, promovendo a união entre as igrejas evangélicas e a população em geral.

Com a sanção, o Estado passa a reconhecer a importância histórica e cultural da Marcha para Jesus, o que pode facilitar incentivos, apoio institucional e políticas públicas voltadas à preservação dessa manifestação popular.

LEIA DECRETO NA ÍNTEGRA

