Márcia Abreu: entre brindes, aniversários marcantes e a expectativa pela ExpoAcre 2025

Entre abraços, brindes, sonhos realizados e muita expectativa para os próximos dias, nossa sociedade segue brilhando em alto estilo! Nesta edição, celebramos aniversários, encontros inesquecíveis e a contagem regressiva para o evento mais esperado do ano: a ExpoAcre em sua edição histórica de número 50. Vem comigo!

Vivas

Nos domínios do restaurante Point do Pato, a noite de segunda, foi marcada por alegria em dobro,

boa gastronomia e o carinho da família Lavocat Barbosa reunida para celebrar a nova idade de Jimy Júnior. Com um jantar pra lá de especial, o aniversariante recebeu os parabéns cercado de sorrisos, abraços e muito afeto. Na foto, ele aparece no tradicional momento do “Parabéns p você” e também ladeado pelas primas queridas Marina, Mariane e Mercedes em clima de festa. Que venham mais anos de vida, brindes e boas histórias.

Parabéns!

À amiga Dani Florêncio que celebrou, ontem, 23, mais um ano de vida cercada de carinho, boas energias e aquela leveza que é a sua marca registrada. Desejo que o novo ciclo seja repleto de amor, saúde e conquistas. Vivas para ela!

Sonho

A jovem fonoaudióloga Yasmin Cavalcante fez mais que viajar. Viveu um sonho! Em recente imersão na renomada Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Yasmin mergulhou na experiência do ballet clássico e teve a sorte de ouro de compartilhar esse momento com ninguém menos que sua musa maior, a bailarina Ana Botafogo. Um encontro de talento, dedicação e inspiração, que certamente ficará para sempre guardado entre as lembranças mais especiais da sua trajetória. Hurrruuuuu!

B-day

Quem comemorou nova idade na terça, 22, foi a querida jornalista Andrea Zílio. Inteligente, de sorrisos largos, elegante e sempre conectada aos bons acontecimentos do nosso Estado, Andrea recebeu inúmeras mensagens de carinho ao longo do dia , prova do quanto é querida por todos. Vivas, saúde e muitas conquistas no novo ciclo!

Em Festa

Quarta, 23, foi dia de celebrar a vida da minha amiga de infância Noely Tinôco Dantas, mulher de fibra, sorriso fácil e presença marcante. Que em seu novo ciclo não faltem abraços apertados, boas energias e tudo que faz a vida valer a pena. Parabéns! Na foto a aniversariante com sua neta, Beatriz.

Ingressos Solidários para a ExpoAcre 2025!

A todo vapor a troca de ingressos para os shows da ExpoAcre 2025! A entrada é garantida com a doação de apenas 2kg de alimentos não perecíveis por ingresso.

#Uma ação solidária que une diversão e empatia. Dá até para retirar o ingresso de um acompanhante, desde que leve os alimentos e o documento com foto e CPF da pessoa.

# Os pontos de troca funcionam nos seguintes locais e horários:

• Araújo do Amapá – todos os dias, das 08h às 22h

• Araújo da Dias Martins – todos os dias, das 08h às 20h

• Shopping – seg. a sáb. das 10h às 21h | dom. das 13h às 20h

• Atacale – seg. a sáb. das 08h às 22h | dom. das 08h às 21h

#Show de bola, né? Garanta já o seu ingresso, ajude quem mais precisa e prepare-se para curtir os maiores shows do ano!

Contagem Regressiva

E a festa já tem hora para começar! No próximo sábado, 26, tem início a 50ª edição da ExpoAcre, o maior evento agropecuário do Estado, que ao longo de meio século reúne tradição, negócios, entretenimento e orgulho acreano.

#E, como manda a tradição, a abertura será marcada pela emblemática Cavalgada, que arrasta multidões em um desfile que une campo, cidade e muita animação.

#Prepare a bota, o chapéu e o coração: a ExpoAcre 2025 promete ser histórica! Hurrrruuuu!

Em Lima

Aniversariante da semana, a médica Marina De Angelis brinda a chegada de um novo ciclo em grande estilo: ao lado da família, em Lima, no Peru. Profissional competente e mulher encantadora, Marina celebra mais um ano de vida com afeto, sorrisos e paisagens deslumbrantes. Vivas para ela, que merece o melhor da vida!