Márcia Dantas abre o jogo sobre demissão do SBT: “Fiquei muito triste”

A jornalista conta, em entrevista ao “Programa Flávio Ricco”, que um mês antes de sua saída, recebeu muitas propostas da emissora para 2025

A jornalista Márcia Dantas confessa que sentiu muito tristeza ao ser demitida do SBT, em janeiro deste ano, após nove anos na emissora de Silvio Santos (1930-2024). Em entrevista ao “Programa Flávio Ricco“, da LeoDias TV, a apresentadora comparou sua saída do canal ao fim de um relacionamento.

“Eu não gosto de falar em mágoa, mas fiquei muito triste. Sabe quando você gosta muito de uma pessoa e ela termina o relacionamento sem você esperar? É como se fosse isso. Eu tinha um namoro, um casamento (…) Não foi uma traição. É como se a pessoa simplesmente não quisesse mais você e te virasse as costas”, pontua.

Veja as fotos A jornalista Márcia DantasReprodução/Instagram/@marciadantastv A jornalista Márcia DantasReprodução/Instagram/@marciadantastv A jornalista Márcia Dantas(Reprodução / SBT) A jornalista Márcia DantasReprodução/Instagram/@marciadantastv A jornalista Márcia DantasReprodução/Instagram/@marciadantastv

Leia Também

A paraense entrega que a demissão veio um mês após receber muitas promessas do SBT para 2025. “Eu estava na sala da diretoria, com promessas para mim em 2025. E as promessas eram: ‘Você vai ter um espaço de manhã, estamos tentando criar um programa que tenha Jornalismo, entretenimento, você é uma das nossas apostas’. Me fizeram muitas promessas no começo de dezembro”, destaca.

“Um mês depois, começo de janeiro, voltei de folga e fui demitida. Então, para mim, o que mudou nesse mês? Na minha cabeça, fiquei assim: Peraí, fiz alguma coisa errada? Porque um mês depois eu não sirvo mais?”, emenda.

Márcia Dantas é casada com Rafael Bianco, editor-chefe do programa “Chega Mais”, também do SBT. Ela garante que um não interfere na vida do outro em relação a questões profissionais. Questionada se o marido ficou chateado com a situação, ela garante: “O Rafa é muito profissional, trabalha há muitos anos. Ele está com o Darlisson Dutra, e dá excelentes níveis de audiência. Tiraram ele e colocaram ele de volta, porque ele dá muito resultado. Meu marido é um excelente profissional. E a gente consegue sempre separar as coisas”.

Trajetória na televisão

O programa “Tarde Real” estreou no dia 10 de julho. Márcia Dantas e a Jovem Pan estavam negociando desde março. Ela chegou a participar de programas como convidada e agradou a alta cúpula, além da audiência, que sempre aumentava com a sua presença em atrações.

A paraense de 37 anos tem passagens pela Record, onde foi âncora em Belém, sua cidade de origem. Chegou no SBT em 2016, inicialmente como repórter, mas ganhou suas primeiras chances como apresentadora em 2018.

Comandou como apresentadora titular o “SBT Brasil” de 2020 a 2023, junto com Marcelo Torres. No ano seguinte, assumiu o “Tá na Hora”, junto com Marcão do Povo.