Márcia Dantas diz ser julgada por Jornalismo popular: “Ainda olham torto”

Em entrevista para o “Programa Flávio Ricco”, a apresentadora ainda conta que foi contratada pela Jovem Pan para atrair um público mais jovem e feminino à emissora

A jornalista Márcia Dantas é muito conhecida por sua atuação no Jornalismo popular, tendo trabalhado recentemente no SBT e agora contratada pela Jovem Pan. Ela se destacou na apresentação do “Primeiro Impacto”, da emissora de Silvio Santos (1930-2024), e agora comanda seu próprio programa, chamado “Tempo Real”. Apesar da longa trajetória, a comunicadora revela, em entrevista ao “Programa Flávio Ricco”, na LeoDias TV, que ainda é julgada por ser “jornalista influencer”, como se define.

“Você sabe que ainda tem preconceito? Tem. Ainda te olham torto. ‘Ah, ela é jornalista influencer’. Ainda tem um olharzinho um pouco torto para quem é jornalista influencer. Eu sinto, parece que você sabe menos só porque você é mais popular. É uma bobeira, né? Eu acho uma bobeira. Mas tem um olhar assim, sabe?”, conta.

Veja as fotos Bruno Pinheiro e Márcia Dantas comandam o programa “Tempo Real”Divulgação/Simone Arruda/Jovem Pan News A jornalista Márcia DantasReprodução/Instagram/@marciadantastv A jornalista Márcia Dantas(Reprodução / SBT) Márcia Dantas apresenta novo programa da Jovem Pan NewsReprodução/Instagram/@marciadantastv A jornalista Márcia DantasReprodução/Redes Sociais

Leia Também

A apresentadora ainda entrega que a intenção da Jovem Pan, ao contratá-la, era conquistar o público mais jovem e as mulheres. “Porque o público da Jovem Pan é masculino, de 50 a 60 anos, os homens mais velhos. E aí, me contrataram justamente para tentar atrair também um público mais jovem, mais feminino”, salienta.

“E eu acho que no SBT, por exemplo, ainda existe essa tentativa, mas eles não estão conseguindo ainda manejar, chegar lá. Porque não tem uma insistência, eles não têm um planejamento. Foi o que aconteceu comigo; no meu último ano, passei por quatro, cinco programas”, emenda.

Trajetória na televisão

O programa “Tarde Real” estreou no dia 10 de julho. Márcia Dantas e a Jovem Pan estavam negociando desde março. Ela chegou a participar de programas como convidada e agradou a alta cúpula, além da audiência, que sempre aumentava com a sua presença em atrações.

A paraense de 37 anos tem passagens pela Record, onde foi âncora em Belém, sua cidade de origem. Chegou no SBT em 2016, inicialmente como repórter, mas ganhou suas primeiras chances como apresentadora em 2018.

Comandou como apresentadora titular o “SBT Brasil” de 2020 a 2023, junto com Marcelo Torres. No ano seguinte, assumiu o “Tá na Hora”, junto com Marcão do Povo.