Márcia Dantas expõe bastidores de demissão do SBT: “Triste”

A jornalista Márcia Dantas abriu o coração ao relembrar sua saída do SBT, anunciada no início de janeiro, após nove anos de atuação na emissora.

Em entrevista ao Programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, a ex-apresentadora falou sobre o impacto emocional da demissão inesperada e usou uma metáfora pessoal para descrever o momento.

“Fiquei muito triste”

“Eu não gosto de falar em mágoa, mas fiquei muito triste. Sabe quando você gosta muito de uma pessoa e ela termina o relacionamento sem você esperar? É como se fosse isso. Eu tinha um namoro, um casamento (…) Não foi uma traição. É como se a pessoa simplesmente não quisesse mais você e te virasse as costas”, afirmou.

Segundo Márcia, o desligamento ocorreu apenas um mês após conversas com a diretoria do canal, onde teria recebido promessas de novos projetos para 2025.

Promessas

“Eu estava na sala da diretoria, com promessas para mim em 2025. E as promessas eram: ‘Você vai ter um espaço de manhã, estamos tentando criar um programa que tenha Jornalismo, entretenimento, você é uma das nossas apostas’. Me fizeram muitas promessas no começo de dezembro”, relatou.

A jornalista contou que retornou de um período de folga no início de janeiro e foi surpreendida com a demissão. “Então, para mim, o que mudou nesse mês? Na minha cabeça, fiquei assim: Peraí, fiz alguma coisa errada? Porque um mês depois eu não sirvo mais?”, questionou.

Casada com Rafael Bianco

Márcia é casada com Rafael Bianco, editor-chefe do programa jornalístico Primeiro Impacto, também do SBT. Apesar do vínculo de ambos com a emissora, ela garante que a vida profissional do casal é conduzida com total independência.

“O Rafa é muito profissional, trabalha há muitos anos. Ele está com o Darlisson Dutra, e dá excelentes níveis de audiência. Tiraram ele e colocaram ele de volta, porque ele dá muito resultado. Meu marido é um excelente profissional. E a gente consegue sempre separar as coisas”, reforçou.