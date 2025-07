Márcia Dantas revela suas inspirações no jornalismo: “Vivia as reportagens”

No “Programa Flávio Ricco”, a apresentadora também fala de seu retorno à TV após demissão do SBT, no início do ano

A paraense Márcia Dantas, de 37 anos, foi a convidada do “Programa Flávio Ricco”, da LeoDias TV, e comentou sobre sua nova fase como apresentadora, incluindo quem a inspirou no jornalismo. Após passar por todos os telejornais do SBT, a comunicadora foi demitida da emissora de Silvio Santos (1930-2024) no início do ano. Ao lado do jornalista Bruno Pinheiro, ela agora comanda o programa “Tempo Real”, da Jovem Pan News, que estreou no dia 10 de julho.

Márcia entregou as suas inspirações no Jornalismo. “A Sandra Annenberg, maravilhosa. A própria Glória Maria; ela vivia as reportagens, entrava na vida das pessoas e se entregava. E eu também me inspirei muito. Sofri muito no dia que a Glória partiu, foi uma dor imensa para mim. Então, eu tenho essas referências no jornalismo, de quem vive”, salienta.

Veja as fotos A jornalista Márcia DantasReprodução/Instagram/@marciadantastv A jornalista Márcia Dantas(Reprodução / SBT) A jornalista Márcia DantasReprodução/Instagram/@marciadantastv Casamento civil Marcia DantasReprodução Márcia Dantas e Rafael BiancoPortal LeoDias

Leia Também

E continua: “E eu acho que, aos poucos, eu fui dando o meu jeito, a minha cara. E hoje eu consegui criar uma marca, a Marcia Dantas. É a marca de como se fazer Jornalismo com leveza, com humanidade. E você vê que é uma tendência, você viu a própria Globo se reconstruindo nas redes sociais? O (César) Tralli desfilando, o (William) Bonner fazendo live”.

Reconhecida pelo público por sua atuação em programas de grande audiência da TV aberta, Márcia marca seu retorno trazendo sua linguagem direta com o espectador. “Eu repensei muito se eu iria voltar ou não. Eu queria muito continuar o meu projeto pessoal, que é o MD Notícias, o meu portal. Eu falei: não vou para lugar nenhum se eu não levá-lo. E a Jovem Pan abriu os braços para o meu portal, porque eu acho que agora a tendência é essa”, diz.

“A Jovem Pan foi muito aberta a isso. E eu fiquei muito feliz da gente ter conseguido fechar do jeito que eu gostaria. A gente vai ter três frentes. Vou ter, além do jornal, o meu podcast semanal e uma plataforma de cursos. A Jovem Pan vai ser pioneira em ter um curso de formação de jornalistas lá dentro. Então, vou ser curadora do novo projeto de curso da Jovem Pan em relação ao Jornalismo. E estou super feliz. A estreia foi um sucesso”, completa.