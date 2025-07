Márcia Fellipe anuncia o Festival Forró e Mulher: “Valorizar o talento feminino”

Exclusivo

Festival com grandes nomes femininos do forró chega em 16 de agosto a Fortaleza

A cantora Márcia Fellipe fala com exclusividade ao portal LeoDias sobre seu novo projeto, o Festival Forró e Mulher; para evidenciar e fortalecer as mulheres que fazem sucesso no gênero. O evento chega no dia 16 de agosto a Arena Castelão, em Fortaleza, com uma lista de nomes completamente feminina.

“Estou muito animada e emocionada com esse projeto, que é um sonho antigo meu. O

Festival Forró e Mulher é mais do que um show — é um movimento para valorizar aforça e o talento feminino no forró”, diz a cantora.

Além da idealizadora, o Festival Forró e Mulher conta também com a presença de artistas como Solange Almeida, Eliane, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia.

“Dividir o palco com mulheres tão incríveis vai ser inesquecível. Mal posso esperar por esse momento!”, completa Márcia Fellipe, que busca também atrair olhares para os nomes da música nordestina.

O projeto, que tem como missão rodar o Brasil, tem o apoio de Silvia Abravanel, forte referência do empreendedorismo feminino e líder da BET AKI, patrocinadora oficial dos shows.

O “Festival Forró e Mulher” é uma iniciativa da R10 Produções em parceria com a agência After.