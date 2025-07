Márcia Goldschmidt expõe puxada de tapete na TV: “Jogada às traças”

Na última segunda-feira (28/7), a apresentadora Márcia Goldschmidt, conhecida por ter comandado o programa Márcia, no SBT, voltou à sua antiga casa para participar do novo programa No Alvo. Desse modo, ela revelou que sofreu puxada de tapete no canal.

Leia também

Primeiramente, uma pergunta chegou aos ouvidos da famosa: “Alguém já tentou te derrubar na TV devido inveja?”. Logo, Márcia Goldschmidt expôs tudo sem rodeios: “Como não?”, respondeu com sorriso irônico. “Não só tentaram como conseguiram no próprio SBT”, garantiu.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.