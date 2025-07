Marcio Bittar chama de “tirania” decisão do STF de colocar tornozeleira em Bolsonaro

O senador Márcio Bittar (União Brasil) reagiu, nas redes sociais, às medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bittar classificou as decisões como “absurdas” e afirmou que o país vive atualmente uma “tirania”.

As medidas, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, incluem a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar das 19h às 7h e durante finais de semana, proibição de contato com embaixadores, diplomatas estrangeiros e demais investigados, além da proibição de acesso às redes sociais e aproximação de embaixadas.

FIQUE POR DENTRO: Veja imagens de Bolsonaro saindo de casa para colocar tornozeleira eletrônica

Ao compartilhar um vídeo da GloboNews detalhando as determinações do STF, Márcio Bittar escreveu: “Absurdo! Moraes dobrou a aposta e foi para cima do Presidente Bolsonaro mais uma vez. Estamos vivendo uma tirania!”.

As medidas contra Bolsonaro estão sendo cumpridas pela Polícia Federal e, segundo o STF, foram motivadas pelo comportamento do ex-presidente nas últimas semanas. Aliado do ex-presidente, Márcio Bittar tem feito constantes críticas ao Supremo e, especialmente, às decisões de Alexandre de Moraes, que tem sido alvo de apoiadores desde os inquéritos que investigam tentativas de golpe de Estado e ataques às instituições.