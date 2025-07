Márcio Pereira é nomeado novo secretário de Articulação Institucional de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), nomeou Márcio Luiz Paiva de Lima, conhecido como Márcio Pereira, para o cargo de secretário municipal de Articulação Institucional (SAI). A nomeação foi oficializada por meio do Decreto nº 2.244, publicado nesta quarta-feira (2).

A Secretaria de Articulação Institucional tem a função de coordenar o relacionamento da prefeitura com os demais poderes e instituições públicas, além de atuar no diálogo com lideranças e entidades da sociedade civil.

Márcio Pereira assume o cargo em meio a um momento de articulação política mais intensa na capital, com o governo municipal buscando fortalecer parcerias e projetos em conjunto com o governo estadual, União e demais órgãos.

O decreto que oficializa a nomeação foi assinado pelo prefeito Tião Bocalom e já está em vigor desde a data da publicação.