Marcos & Belutti lançam nova turnê e comentam expectativa para rodar o Brasil

A dupla Marcos & Belutti deram início na noite desta sexta-feira (25/7) a nova turnê “Energia” e o repórter Marcelo Mesquita, do portal LeoDias, marcou presença no evento que aconteceu no Espaço Unimed, em São Paulo. Os sertanejos comentaram sobre a expectativa do novo projeto de rodar o Brasil e sobre a canção “Sonho de Todo Casal”, que fez sucesso entre as crianças.

“Agora eu tô nervoso. A gente vai subir fazer um show novo e tá muito bonito, a casa tá lotada. Eu quero muito que essa turnê possa ir pro Brasil todo, então tô ansioso”, confessou Marcos, antes de iniciarem a apresentação. “Espero que sintam a nossa energia do momento, que é a melhor possível, na expectativa, a mil pra essa turnê rodar o Brasil e ser maravilhosa, como tem sido até nossos últimos shows, pela nossa entrega, pela nossa energia, pela nossa animação. Deus tá com a gente e essa energia é única”, completou Belutti.

A dupla aproveitou para falar da nova música “Sonho de Todo Casal” e apontaram que a canção acabou fazendo sucesso entre as crianças: “Tem muita, muita criança cantando essa música. E a gente não fez essa música focado em crianças. E tá acontecendo uma avalanche, um negócio isso, inacreditável, a criançada virando fã dessa música e cantando. E isso deixa o nosso coração muito feliz. Então, a gente também quer oferecer para todos os casais que já têm filhos. E os filhos, eles são um verdadeiro sonho, ou os casais que sonham e têm filhos ainda”, falou Belutti.

O cantor ainda contou que a filha de uma amiga escutou a canção e gostou de cara por apontar que ela é o sonho dos pais: “Ela tava ouvindo a música no carro e a criança tava cantando, e aí ela perguntou: ‘você gosta dessa música?’ a menina falou assim: ‘eu gosto, mãe. Porque foi feita para mim. Eu sou o sonho de todo casal’, O filho é um sonho, da maioria dos casais, não vamos falar que 100%, mas assim, quase 100% dos casais sonham em ter filhos. E aí o filho se torna o sonho de todo casal, que é ter uma família. E a música falando, me faz imaginar a família, eu acho que a criança tem essa ótica, por isso que pega elas também, porque elas se tornam especiais nessa música”, explicou.

Marcos também deu sua opinião sobre a canção, e afirmou que escreveram pensando em amores verdadeiros: “Quando a gente faz uma música como essa, “Sonho de Todo Casal”, a gente pensa literalmente nos casais. Eu acho que além desse sonho de todo casal, que é ter um relacionamento duradouro, um amor verdadeiro, um relacionamento onde um quer fazer o outro feliz, de fato, que eu acho que isso é o que, às vezes, tem faltado hoje em dia”.