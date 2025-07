Marcus assume oficialmente diretório do MDB e faz homenagem a Chagas Romão

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, assumiu oficialmente a presidência do diretório municipal do MDB durante evento realizado na sede do partido, na capital.

Na ocasião, o ex-deputado estadual Chagas Romão foi homenageado e recebeu o título de presidente de honra da sigla.

Durante seu discurso de posse, Marcus destacou a trajetória de Romão, que exerceu seis mandatos consecutivos como deputado estadual, classificando o feito como um exemplo de dedicação à vida pública. “Vocês imaginem o que é ter seis mandatos consecutivos como deputado. Não é fácil”, disse.

“Os emedebistas de Rio Branco, representados pelo diretório municipal, prestam homenagem ao excelentíssimo senhor Chagas Romão, deputado estadual por seis mandatos consecutivos, pela dedicação de vida ao glorioso MDB”, leu Marcus, quebrando o protocolo para entregar a homenagem com a participação do filho de Romão.