Maré alta invade rodovias em Florianópolis e provoca trânsito intenso

O novo pico da maré alta na tarde desta terça-feira (29/7) no litoral catarinense provocou a invasão do mar em rodovias de Florianópolis (SC). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a SC-405 e a SC-401, ambas no Sul da Ilha, tiveram acúmulo de água sobre a pista, com registros de filas. Na SC-401, às 18h eram três quilômetros de filas.

Na SC-405, o acúmulo de água está concentrado nos dois sentidos da rodovia, indo do Km 0,100 ao 0,800, com lentidão de veículos. Já na SC-401, a água está sobre a pista no sentido Centro/bairro, com filas que iniciam no Km 31 e seguem até o Km 32,200, no Trevo da Seta.

Leia também







Confira a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.