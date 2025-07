Mari Fernandez cancela shows no Maranhão devido a agravamento de virose

Mari Fernandez enfrentou uma piora no caso de virose e por este motivo cancelou dois shows que faria no Maranhão. A equipe dela emitiu uma nota nas redes sociais, no último domingo (27/7).

“Por orientações médicas, as apresentações da cantora Mari Fernandez de hoje, 27, em Paulo Ramos/ MA e amanhã, 28, em Pindará-Mirim/ MA serão canceladas. A cantora tem combatido uma virose nos últimos dias, e na manhã de hoje o estado foi agravado”, explicou a assessoria da cantora.

O texto continuou: “Sempre comprometida com seu trabalho, Mari Fernandez lamenta e espera reencontrar seu público em breve. Equipe Mari Fernandez”.

A noiva da artista, a criadora de conteúdo Julia Ribeiro, compartilhou uma foto da amada em uma maca de hospital, no começo da noite de ontem. “Passando para dizer que ela tá melhorando. To cuidando dela”, garantiu.

Mari Fernandez rasga calça em show e improvisa com fita isolante

No dia 20 deste mês de julho, em Serrinha, na Bahia, Mari se empolgou durante o show e rasgou a calça no meio das pernas. Ela deu um jeito de resolver o problema com o auxílio de uma fita isolante e voltou a animar a galera tranquilamente. “Olha o tipo de imprevisto que acontece comigo, gente. Serrinha, o show ontem foi tão bom que nem as calças aguentaram [risos]”, divertiu ela na legenda do vídeo que publicou na rede social.

No Instagram, a cantora mostrou o momento inusitado e contou que foi avisada por uma fã sobre sua calça: “Segura aí! Eu queria fazer um agradecimento especial para a fã que estava ali na frente, que me avisou que a calça estava rasgada”, brincou. A artista se preocupou com a exposição das suas partes íntimas: “Presta atenção onde foi que minha calça rasgou. Quem viu, viu. Quem não viu, só na próxima. Rapaz, será que a minha merilu vai ficar famosa?”