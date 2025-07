Mari Gonzalez diz que mãe passou por procedimento delicado e desabafa

Mari Gonzalez usou as redes sociais para explicar o motivo de seu afastamento do Instagram nos últimos Dias. Nos stories, a influenciadora revelou que está cuidando da mãe, Sônia, que está internada em um hospital após passar por um “procedimento delicado”.

“Passando aqui para compartilhar com vocês [o que aconteceu], porque vi que algumas pessoas sentiram minha falta e viram que não estou postando”, iniciou ela.

Em seguida, Mari Gonzalez desabafou: “Minha mãe fez um procedimento delicado, os últimos dias foram desafiadores. Fiquei abalada, não tem como não ficar. Mas estou firme e forte. Fiquei totalmente focada nela e na saúde dela”, falou.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Mari Gonzalez

Foto: Instagram/Reprodução 2 de 6

Versátil, Mari Gonzalez consegue segurar desde looks elegantes até produções ousadas, incarnando diferentes papéis

@marigonzalez/Instagram/Reprodução 3 de 6

Em outubro de 2022, a modelo e ex-BBB foi anunciada como a nova embaixadora da Lacoste no Brasil

Lacoste/Divulgação 4 de 6

Mari Gonzalez se relacionou com Jonas Sulzbach por anos

Instagram/Reprodução 5 de 6

Atualmente, Mari Gonzalez namora Pipo Marques

Instagram/Reprodução 6 de 6

Pipo Marques segura Mari Gonzalez no colo durante férias

Instagram/Reprodução

A influenciadora não deu detalhes sobre o procedimento feito pela mãe, mas tranquilizou os seguidores. “Estou passando aqui para acalmar quem se preocupa comigo. Ela está bem e se recuperando, graças a Deus. Já deu tudo certo”, declarou.

A ex-BBB ainda publicou uma foto ao lado de Sônia no hospital e se declarou: “Não tem nada mais importante do que nossa família e as pessoas que amamos. A união faz a força sempre”, encerrou.