Mari Gonzalez fala de processo de superação após término: “Nunca é fácil”

A influenciadora viveu um relacionamento de 8 anos com o ex-BBB Jonas Sulzbach e atualmente namora o cantor Pipo Marques

A influenciadora Mari Gonzalez, de 31 anos, aconselhou uma seguidora, por meio de uma caixinha de perguntas aberta em seu Instagram, sobre como seguir em frente após o fim de um relacionamento de muitos anos. A musa fitness viveu um relacionamento de oito anos com Jonas Sulzbach, que chegou ao fim em 2023 e, atualmente, namora o cantor Pipo Marques.

A internauta perguntou “como se permitir conhecer novas pessoas após o término de um relacionamento de muitos anos”, a Mari, como passou por algo parecido recentemente, abriu o coração e desabafou: “Término nunca é fácil, mas acredito que tudo tem um propósito. O principal é cuidar da mente, cuidar de si e, naturalmente, as coisas vão fluindo e se encaixando, tudo no tempo certo! Confia em Deus!”, escreveu.

Veja as fotos Instagram Reprodução Instagram Pipo e Mari Gonzalez em viagemReprodução (Instagram) Pipo e Mari Gonzalez Reprodução/Quem/Araujo/AgNews

Leia Também

A influenciadora assumiu o relacionamento com Pipo, filho de Bell Marques, em junho de 2024, durante uma viagem para a Europa. Ainda em seus stories, a ex-BBB também contou como é ser nora do cantor: “Bell é um sogro maravilhoso, amigo, querido, divertido. Tirei a sorte grande! Se eu era fã antes, agora sou muito mais!”, contou.

Mari esteve no relacionamento com o modelo Jonas entre 2015 e 2023. O também ex-BBB também já engatou um novo namoro após o término de anos, e atualmente está com a com a assessora Fernanda Yanase, desde o final do ano passado.