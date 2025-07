Maria Cândida expõe assédio em reality de Roberto Justus

Durante participação recente no podcast Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie no YouTube, a jornalista e apresentadora Maria Cândida abriu o jogo sobre sua experiência no reality Aprendiz Celebridades, exibido pela Record em 2014.

A comunicadora revelou que aceitou o convite para o programa em um momento delicado da carreira, e relatou ainda ter enfrentado uma situação de assédio durante uma das provas, sem receber suporte da equipe.

Não se adaptou ao formato

“Estava sem grana e precisava trabalhar para sobreviver. Como era boa de marketing, de negociação, pensei que poderia ganhar ou ficar entre as melhores, voltando assim para a Record”, contou.

Ela explicou que o estilo competitivo do programa, que exigia estratégias e desempenho físico, não condizia com sua trajetória profissional.

“Era uma gincana de colégio. Nunca fui essa pessoa, era péssima naquilo. Eu já estava deprimida, vinha de várias depressões e comecei a ficar em pânico lá dentro. Nada contra o Roberto Justus [apresentador de ‘O Aprendiz’], porque a TV é isso. Eu é que não saquei”.

Relatou episódio de assédio

Segundo Maria, a situação mais desconfortável aconteceu durante uma tarefa que exigia que os participantes vendessem algo para pessoas na rua.

Ela relatou que foi assediada por um homem e, mesmo após denunciar, acabou sendo eliminada do programa.

“Acho que cortaram, mas falei que o cara estava me assediando. Me senti extremamente desconfortável. [Mas] me mandaram embora. [Disseram que] tive uma oportunidade [de vender para o assediador] e não soube aproveitar. Chorei como uma imbecil, porque estava emocionalmente abalada”.

Relembrando o episódio com tristeza, Maria foi categórica ao avaliar sua decisão de entrar no reality.

“Foi a pior coisa que fiz na minha vida. Eu já tinha uma carreira constituída, não precisava estar lá. Não é meu lance. Eu sei fazer entrevista, rodar pelo mundo… Minha expertise é totalmente outra. Não sabia fazer aquilo. Nunca mais na minha vida [faria um reality]!”, concluiu.