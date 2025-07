Maria Clara Pacheco é campeã de taekwondo no Mundial Universitário

Dia de vitórias e de pódio para a delegação brasileira nos Jogos Mundiais Universitários, disputados na Alemanha. Neste sábado (19/7), Maria Clara Pacheco conquistou a medalha de ouro no taekwondo, na categoria até 57kg. Esse foi o primeiro ouro do Brasil na edição. Também no taekwondo, Matheus Gilliard Silva ficou com o bronze na categoria até 54kg.

A brasileira chegou até as finais depois de derrotar a uzbeque Madina Mirabzalova. Na grande final, encarou a tunisiana Chaima Toumi e venceu a disputa por 2 x 0, garantindo o ouro. Após a luta, ela revelou que passou mal antes da disputa.

Confira:

“Acho que comi alguma coisa que me fez mal. Antes da semifinal eu fiquei muito enjoada, dor no estômago, com dor de cabeça. Fiz a semi mais fraquinha, mas a fisio me ajudou, me levou no médico, consegui tomar um remédio, e mesmo fraca, cheguei na final e dei o meu melhor”, contou.

Maria ainda comentou que essa foi a primeira vez que venceu um torneio com a presença da torcida brasileira, que apoiou a atleta no complexo Messe-Essen, na cidade de Essen.

“Foi uma experiência única. Primeira vez que eu senti isso, vi o público me apoiando, me abraçando, me senti muito acolhida”, completou.

Gilliard perdeu a semifinal para o canadense Nithan Brindamohan e ficou com a medalha de prata.

Outros resultados do sábado