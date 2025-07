Mariana Rios exibe barriga de grávida em lançamento de coleção em SP

Mariana Rios foi uma das presenças marcantes no lançamento da nova coleção da marca Flor de Lis, realizado nesta terça-feira (29/7), em São Paulo. Grávida, a atriz e cantora apareceu com um look elegante e deixou à mostra a barriga de gestante, atraindo os flashes e dividindo os holofotes com outras estrelas da campanha, como Ticiane Pinheiro, Fernanda Motta e Giovana Cordeiro.

Aos 40 anos, Mariana vive um momento especial não apenas na carreira, mas também na vida pessoal.

A gravidez, anunciada em 19 de junho, é resultado de um processo longo e corajoso. Após uma perda gestacional em 2020, aos 35 anos, a atriz iniciou um tratamento de fertilização e passou a dividir com os seguidores nas redes sociais suas tentativas de realizar o sonho de ser mãe. “Eu só choro de emoção”, revelou na época do anúncio.