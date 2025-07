mariana-rios-fala-sobre-medos-na-gravidez-e-revela-rotina-de-exames

Aos 40 anos e grávida de seu primeiro filho com o bilionário Juca Diniz, Mariana Rios compartilhou com os seguidores um relato sincero sobre os desafios emocionais da gestação. Em vídeo publicado neste domingo (27/7) no Instagram, a atriz, que está com 16 semanas de gravidez, falou sobre os medos que ainda carrega após ter sofrido uma perda gestacional em 2020, quando era noiva do empresário Lucas Kalil.

“É uma montanha-russa de emoções. Às vezes, você acredita que está tudo certo, mas em outros momentos o medo toma conta. A gente precisa aprender a lidar com isso para não ser engolida pela ansiedade“, desabafou Mariana.

Ela contou que o início da gravidez foi especialmente delicado, marcado por fortes enjoos, dores de cabeça e cólicas. “As primeiras 12 semanas foram as mais difíceis. Precisei cuidar muito da parte emocional, porque sentia que estava oscilando demais”, explicou.

À espera do primeiro filho, com Juca Diniz, a artista passou por uma perda gestacional em 2020

Após completar o primeiro trimestre e realizar o exame morfológico, a atriz diz ter sentido um pouco mais de alívio. Ainda assim, para se sentir segura, ela decidiu adotar uma rotina semanal de ultrassons. “Precisava ouvir o coraçãozinho dele, saber que estava tudo bem. Toda vez que chegava na clínica, fazia mil orações”, contou.

Mariana afirmou que tem buscado manter o foco em pensamentos positivos e em cuidar da saúde emocional enquanto espera a chegada do bebê.

