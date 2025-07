Mariana Rios fala sobre reação da família à notícia da gravidez: “Ninguém sabia”

Ela emocionou os seguidores ao compartilhar, nesta quinta-feira (3/7), o vídeo do momento em que revelou à família que está grávida do namorado, Juca Diniz

Mariana Rios compartilhou um vídeo emocionante do momento em que revelou para a família que está à espera de um filho, fruto do relacionamento com o namorado João Luiz Diniz D’Avila, conhecido como Juca Diniz. O momento foi ao ar no YouTube anteriormente, mas, nesta quinta-feira (3/7), ela publicou uma gravação comovente para seus seguidores no Instagram, onde possui 10 milhões de admiradores que acompanham sua rotina.

A ex-apresentadora da Record contou que ninguém da família sabia da gravidez, o que fez da revelação algo ainda mais especial e cheio de emoção. “Agora sim! Vídeo completo pra vocês de um dos momentos mais emocionantes da vida! Eu escolhi esperar pra contar sobre a minha gravidez pra toda a minha família e amigos no mesmo momento! Foi uma grande surpresa porque NINGUÉM sabia!”, iniciou.

Veja as fotos Mariana Rios anuncia gravidez (Reprodução/Instagram)Mariana Rios anuncia gravidez (Reprodução/Instagram) Mariana Rios se diverte em festa juninaReprodução/Instagram Reprodução Instagram Juca Diniz e Mariana RiosFoto: Divulgação

Ela contou que a desculpa usada para reunir a todos foi a celebração do seu aniversário, mas a razão acabou sendo melhor do que esperavam. “Todos acharam que o motivo do convite para o final de semana na fazenda era a comemoração do meu aniversário antecipado! E, quando chamei a atenção de todos para ler um texto, a emoção tomou conta!”, explicou a artista. No vídeo, quando Mariana faz a revelação, todos ficam muito emocionados e correm para abraçá-la.

Por fim, Mariana desabafou: “Tenho algo pra dizer pra vocês do fundo do coração: essa jornada não é fácil, mas cada momento passado, cada emoção vivida, nos torna mais fortes e com um olhar diferente em relação à vida! Fé na caminhada sempre!”.

Em 2020, a cantora sofreu um aborto espontâneo quando estava grávida pela primeira vez. A atriz também relatou ter descoberto uma doença autoimune que causou a perda do bebê, após investigar o ocorrido. Recentemente, ela anunciou que está grávida novamente e que está compartilhando sua jornada para inspirar outras mulheres que passam por situações semelhantes.